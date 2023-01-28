Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası Tokat’ta üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti. Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya 28 ilden 210 erkek, 140 kadın sporcu olmak üzere toplam 350 sporcu katılım sağladı. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Tokat’ın halterde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Kolombiya’da 2024 Paris Olimpiyatlarının kota müsabakalarında gerekli dereceleri yaptıklarına dikkat çeken Ünlü, “Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası ondan sonra da Dünya Şampiyonası yapılacak. 2023 yılında bizim için çok önemli olan ve ülkemizde ilk kez düzenlenecek Avrupa Federasyonu işbirliğinde Konya’da gençlik kampı gerçekleştireceğiz. Akabinde 2024 yılının Şubat ayında Paris Olimpiyatları’nın son kota müsabakası yapılacak. Türkiye ve Avrupa halteri açısından çok ciddi bir müsabaka olacak” dedi.

Olimpiyatlarda altın madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Ünlü, “Türkiye’de halter denilince olimpiyatlarda doğal olarak rahmetli Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi olimpiyat şampiyonları geliyor. Dolayısıyla olimpiyatlarda altın madalya bekleniyor. Belki bir Naim ve Halil yetiştirmek çok zor olabilir. Hedefimiz onların elde etmiş olduğu altın madalyaları yeniden alabilecek çocuklar çıkartmak. Alt yapıya baktığımız zaman gayet başarılı sporcularımız var. İnşallah başarılı sporcular çıkartacağımıza inanıyorum” diye konuştu.