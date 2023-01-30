Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcular Sadık Dirim Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonasında 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcular Sadık Dirim Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonasında 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkatleri üzerine çeken Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Tokat’ta gerçekleştirilen Sadık Dirim Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonasına katılan BARÜ’lü genç sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Taner Çağlar gençler 109 kiloda, Emre Öztürk gençler 96 kiloda, Kadir Karapınar U23 96 kiloda, Kaan Kahriman gençler 67 kiloda ve Melih Can Günay U23 61 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada Gülşen Taşçı U23 64 kiloda ikinci olurken; Batuhan Sancak U23 73 kiloda, Yusuf Göçmenoğlu U23 67 kiloda ve Emre Altıntaş gençler 67 kiloda bronz madalya almayı başardı.

Türkiye’nin 28 ilinden 350 sporcunun katıldığı şampiyonada elde ettikleri başarılardan dolayı genç sporcuları tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yarınların güçlü Türkiye’sinden ve bunu inşa edecek gençlerimizden umutluyuz. İlk günkü heyecanla gururla sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizde gücümüzü bu inancımızdan ve öz potansiyelimize olan güvenimizden alıyoruz” dedi.

Rektör Uzun, BARÜ’nün tüm bileşenleriyle geleceğe değer katma hedefinde olduğunu da vurgulayarak “Spor, sağlık, teknoloji ve altyapı başta olmak üzere tüm imkânlarımızla gelişimimize değer katacak gençlerimizi en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu yönde elde edilen başarılarla geleceğe umutla bakıyor, daha iyiye ulaşma noktasında gayretlerimizi artırıyoruz. Sporu yarınlarımızı güçlü kılma yolunda bir çaba olarak görüyor ve bu yönde ‘Birlikte Başarıyoruz’ anlayışıyla hedeflerimize ulaşmamıza katkı sunan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.