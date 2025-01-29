Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi, gençlerin sınav dönemi stresini hafifletmek ve onlara farklı bir deneyim sunmak amacıyla Türkiye’de ilk kez tanıtılan tekertop etkinliği düzenledi.

Türkiye’de ilk kez Eskişehir Haller Gençlik Merkezi’nde tanıtılan tekertop, uzaktan kumandalı araçlarla futbol oynamayı sağlayan yenilikçi bir girişim olarak büyük ilgi gördü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi Midas Salonu, sınav dönemi nedeniyle ders çalışmak isteyen öğrencilere, 31 Ocak tarihine kadar 7/24 hizmet veriyor.Merkezde ders çalışan öğrencileri Gençlik Merkezi görevlileri unutmadı. Sınav döneminin yoğun temposunda, gençlere eğlenceli bir mola fırsatı sunan bu etkinlik, katılımcıların ders çalışma aralarında keyifli dakikalar geçirmelerini sağladı. Tekertop sayesinde, gençler yalnızca fiziksel değil zihinsel olarak da rahatlayarak, enerjilerini yeniden topladılar.

Tekertop, sınav dönemi stresiyle başa çıkmak adına öğrenciler için eğlenceli bir fırsat

Gençler, tekertop ile futbol oynarken, aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyal bir bağ kurarak stres atmanın keyfini yaşadılar. Haller Gençlik Merkezi’nde yoğun şekilde ders çalışan öğrenciler, etkinlik sayesinde hem eğlenceli hem de farklı bir deneyim yaşama fırsatı buldular. Etkinliğe katılanlar, tekertopun sunduğu eğlenceli ve yenilikçi deneyimin yanı sıra, sınav dönemi stresiyle başa çıkmak adına önemli bir fırsat sunduğunu belirttiler. Bu tür etkinliklerin, gençlerin psikolojik olarak daha sağlıklı bir sınav dönemi geçirmelerine yardımcı olacağına dikkat çekildi. Merkezde ders çalışan öğrenciler, “Sınav dönemi ders çalışma alanı olarak 7/24 açık olan Haller Gençlik Merkezi’nde ders çalışıyoruz. Mola verdiğimizde merkez içinde tekertop ile tanıştık. Bize bu imkânları sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.