Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 bin nüfuslu Halkkent Mahallesi’ne kazandırdığı çok amaçlı Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşlara, “41 Kere Maşallah” dedirten hizmetlerinden bir yenisi daha olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlardan olumlu tepki aldı. Merkez; öğrencisinden emeklisine, velilerden minik kreş öğrencilerine ve farklı alanlarda verilen kurslarla kendisini geliştirip meslek edinmek isteyen Mersinlilere kadar toplumun tüm kesiminin takdirini topladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer tarafından açılışı gerçekleştirilen Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi vatandaşlara, “41 Kere Maşallah” dedirten hizmetlerden bir yenisi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin, “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların üçüncüsü olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışına yüzlerce Mersinli katılım sağladı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni alan Merkez’in içerisinde kreş, dershane, mesleki eğitim, emekli evi, okuma salonu ve taziye evi yer alıyor.

Açılışı yapılan merkez; öğrencisinden emeklisine, iş arayıp istihdamda yer almak isteyen vatandaşlardan minik kreş öğrencilerine, farklı alanlarda verilen kurslarla kendisini geliştirip meslek edinmek isteyen Mersinlilerden çocuklarını Kurs Merkezi’ne gönderen velilere kadar, toplumun tüm kesiminin takdirini topluyor. Özellikle öğrenciler, güler yüzle hizmet aldıklarını ve çok güzel bir eğitim gördüklerini ifade ederlerken, kursiyerler kursların ücretsiz olmasının öneminden bahsetti. Veliler de merkezin güvenilir olmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu aktardı.

Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin içerisinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu’nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilerinden Esma Nur Dündar, “Hocaların ilgisi gerçekten çok güzel ve donanımlılar. Ücretsiz bir kurum olmasına rağmen, bize onu hiç yansıtmıyorlar. Herkes bize karşı güler yüzlü. Çok güzel bir eğitim görüyoruz. Her gün keyifle geliyorum. Abim de YKS grubu öğrencisi olarak Belediye’nin dershanesinde okumuştu ve üniversite kazanmıştı. Dershaneler gerçekten çok pahalı. Açık öğretime geçmiştim. Başka bir dershaneye gidemezdim. Evde okumak zorunda kalmıştım. Burası açıldığı zaman gerçekten çok mutlu oldum. Ailemin üzerindeki bir yükü de kaldırmış olduk” diye konuştu.

YKS grubu öğrencilerden Umut Özkan, Halkkent’te açılan merkezin kendileri için çok yararlı olduğunu belirterek, “Duyduğumuzda çok sevindik. Geldik, kayıt yaptırdık. Bize sunulan bu imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Burada ücretsiz bir şekilde, özel yerlerde sunulan imkanlardan bence kat kat daha fazla imkan sunuluyor. Gayet memnunuz” diye konuştu. Öğrencilerden Şeyma Özpekmezci, merkezde verilen destekle liseye hazırlandığını söyledi. Özpekmezci, “Derslerimiz çok iyi gidiyor. Her koşulda öğretmenlerimiz bize destek veriyor. Derslerimizde de çok iyi ilerliyoruz. Okuldan da geri kalmıyoruz. Hem eğitime katkı veriyorlar, hem gençlerin gelişimine katkı veriyorlar. Bu hem ülkemiz için, hem de Mersin’imiz için çok değerli bir durum bence” ifadelerini kullandı.

MERCEK’teki kursiyerler Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’ni çok sevdi Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde (MERCEK) temel makyaj eğitimi aldığını ve eğitim sonunda usta öğreticilik hakkı almak istediğini dile getiren kursiyerlerden Kardelen Çimen, “Yakında oturuyorum. Bu hizmetin yakında olması, gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Çünkü zaman kaybı yok ve ücretsiz olması bizim açımızdan çok güzel” dedi. Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki Emekli Evi, emeklilerin ikinci evi oldu Emekli Evi’nden faydalanan Ethem Türk, bu imkanın kendilerine sunulmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Buraya gelip kitap okuyabiliyoruz, televizyon seyredebiliyoruz, çayımızı ve kahvemizi içebiliyoruz. Tüm emeklilere tavsiye ederim. Böyle bir tesisi bize kazandırdığı için Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Daha iyisi nasıl olabilir ki? Tüm emeklileri Emekli Evi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Kurs merkezinde liseye hazırlanan kızı adına, bu sene büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden Burcu Aydın, “Evimize de, okulumuza da yakın. Büyükşehir’in bu anlamda bize büyük katkısı oldu. Sosyal etkinlikleri de oluyor ayrıca. O anlamda da çocuklarımız memnun. Bizim için büyük avantaj burası. Merkez çok güzel. İlk başladığımız gün girdiğimizde, sanki bir saraya gelmişiz zannettim. Temiz, güvenilir. Bizim için önemli olan zaten ilk başta bu. Umarım çocuklarımız da bunun karşılığını verebileceklerdir” dedi.

Çocuğunun, Merkez’deki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu’nda eğitim desteği aldığını söyleyen Muharrem Taşkıran, “Sayın Vahap Başkan’a bu yatırımdan dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi büyük dertlerden kurtardı bu sene. Çocuğumuz, gece 10-11’de eve geliyordu. Bu hizmetten dolayı çocuğumuz çok şükür saat 7-8’de evde. Bu mahşeri kalabalık zaten gösteriyor, bu hizmetin ne kadar güzel olduğunu. İşi gücü rast gelsin” dedi.

MERCEK’te Hasta ve Yaşlı Öz Bakımı Kursu’na gelen 32 yaşındaki Çağdaş Şahin de, “Başta inanmadık. Sadece taziye evi gibi biliyorduk, ama daha kapsamlı daha geniş bir kursmuş. Bunu öğrendiğimiz için çok mutlu olduk. İngilizce, makyaj, yaşlı bakım kursu var. Biz tercihimizi yaşlı bakım kursundan yana kullandık. Hiçbir ücret ödemedik. Direkt başvurduk. En kısa sürede dönüş sağladılar. Ücretsiz olması beni çok şaşırttı ve şu ana kadar almış olduğumuz eğitim de kaliteli. Hocalar, görevliler çok yardımcı oluyorlar” dedi.

Merkezi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini de değerlendiren Şahin, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Vahap Seçer’i sosyal medyadan takip ediyorum. Gerçekten reklam için değil, yapılan işleri paylaşıyorlar. O parti bu parti demeyeyim de, bundan önce Mersin’de yaşarken kimse bu kadar büyük hizmet yapmıyordu. Sadece seçim yaklaştığı zaman ya yol yapımı vardı, ya da park bahçe düzenlemeleri vardı. Hiçbir zaman ben böyle sosyal hizmetler konusunda, halka eğitim konusunda yardım edildiğini görmedim. Göreve geldiğinden beri sürekli böyle hizmetler verdiği için kutluyorum. Merkez çok güzel olmuş. Buraya bile bu hizmeti getirdiği için çok mutluyum. İçerisi engelliler için uygun. O da çok hoşuma gitti” diye konuştu.