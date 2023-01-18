Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezine, Dünya Bankası tarafından 150 bin Euro hibe desteği geldiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün farklı konularda geliştirdiği projeler hibe desteği almaya devam ediyor. Son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde açılışı yapılan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde kurulması hedeflenen güzellik, dikiş, aşçılık ve bilişim atölyeleri projesi, Dünya Bankası yetkililerinden 150 bin Euro’luk hibe almaya hak kazandı.

Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Avrupa Birliği uyum programlarından biri olan FRIT II çerçevesinde açılan ve Dünya Bankası yürütücülüğünde hayata geçirilen SEECO (Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi) programı çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi. Projeyi inceleyen Dünya Bankası ve Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri uygun bularak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni pilot belediyelerden biri olarak belirledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, çalışmaları Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini aktararak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmüş olduğumuz sosyal projelerimizin bir cazibe unsuru oluşturması sebebiyle Halkkent Sosyal Yaşam Merkezimize Dünya Bankası fon desteğiyle Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen bir destek projesi vardı. Biz bu projeyi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü birimi ile ortak yürütüp kentimize, belediyemize, halkımıza faydalı olacak atölyeler üretmek istiyoruz. Dünya Bankası, bu cazibe alanlarında güzellik, bilişim, aşçılık ve dikiş atölyesi olmak üzere 4 atölyeye fon desteği yaptı. Biz de bu bağlamda sosyal projelerimizi daha güçlü halde sunuyoruz vatandaşlarımıza. Bunun için tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi cazibe merkezi olmaya devam edecektir" dedi.

"Projenin en temel amacı evde gizli kalmış kadın iş gücünün açığa çıkarılması"

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü Proje Uzmanlarından Şadiye Karabudak, "Bu proje çerçevesinde Halkkkent Sosyal Yaşam Merkezi’mizde güzellik, dikiş, bilişim ve aşçılık atölyelerinin yanı sıra orada bir çocuk oyun alanı, bir toplantı merkezi kurulması ve sosyalleşme köşesi kurulması hedefleniyordu. Hazırlıkları devam ettirdik ve ajans yetkilileriyle görüştük. Projemiz başarılı bulundu ve hibe almaya hak kazandı. Yaklaşık 150 bin Euro’luk bir hibe aldık ve merkezimiz için çalışmaları devam etmeye başladık” diye konuştu.

Projenin onaylanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran arasında alt hibe sözleşmesinin imzalandığını ve başlandığını aktaran Karabudak, “Aslında bu projenin en temel amacı, evde gizli kalmış kadın iş gücünün açığa çıkarılması, bu kadınların girişimcilik alanında kendilerini gösterebilecekleri, kendi yeteneklerini geliştirebilecekleri kurslara katılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kursların tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika verileceğinin de altını çizen Karabudak "Kadınlar bu sertifika ile ister bir yerde işe başlayabilecekler isterlerse kendi işlerini kurmak için ilk adımı atmış olacaklar. Bu merkezde bir çocuk oyun alanı kurmamızın en temel amacı kadınların çocuklarını bir yere bırakmadan onları da yanında getirerek aslında bu iş gücüne katılabilmelerini sağlamaktı. Bu çok uzun vadeli bir programın ilk aşamasıydı. Bu girişimcilik merkezlerinin desteklenmesi programın ilk hedeflerinden biriydi. Daha sonra bireysel hibeler gibi ve daha başka alt hibeler gibi çalışmalarla programın devam etmesi planlanıyor"diyerek sözlerini tamamladı.