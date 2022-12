Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar’da yapımı tamamlanan ve içerisinde kreş, dershane, mesleki eğitim, emekli evi, okuma salonu, taziye evi bulunan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar’da yapımı tamamlanan ve içerisinde kreş, dershane, mesleki eğitim, emekli evi, okuma salonu, taziye evi bulunan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, CHP Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Fethi Açıkel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile belediyenin bürokratları katıldı.

Görev süresinde 4’üncü yılının dolmak üzere olduğunu belirten Başkan Seçer, "Biz pek böyle yaptığımız hizmetleri vatandaşımıza gösterme imkanı bulmadık. Açıkçası açılışlar yapmadık. Mersin’e 4 tane katlı kavşak yaptık bugüne kadar ama sadece birinin açılışını yaptık. Yaptığımız işleri çok büyütmüyoruz. Neden biliyor musunuz? Mersin ve Türkiye bunların çok daha iyisine layık” diye konuştu.

Her türlü zorlu koşula rağmen Mersin’e hizmette asla topal ördek olmadıklarını ve diğer bir tabirle tazı gibi koştuklarını ifade eden Seçer, “Mutlaka demokrasi tecelli edecek, halkın iradesi hakim çıkacak. Benim partim iktidar olduğu zaman, benim Belediye Başkanlığımda, Mersinliler bakalım daha ne hizmetler görecek. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu kadar darlanarak, bu kadar ayağımızdan çekilerek, bu kadar engellemelere rağmen, kılı kırk yararak, şapkadan tavşan çıkararak, bunları yapabiliyorsak demek ki arkamızda adaletli bir bakış açısı olursa, sadece adaletli davranan bir hükümet olursa, bakın bakalım Mersin’de neler olacak” dedi.

“Biz sizlere hizmet için geldik”

Konuşmasını sürdüren Seçer, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği projelerden dolayı bazı kesimlerden eleştiri aldığını da kaydetti.

Seçer, “Bize ‘çorbacı başkan’ dediler. Varsın desinler. Dedik ki, önce insanların midesine, duygularına, acısına bakalım. Acısı olan, karnı aç olan, huzursuz olan, kışın üşüyen, hastası olan bir insanın, yol, kavşak, güzel güzel parklar umurunda olmaz. Benim olmaz. Önce canıma bakarım, karnım doyuruyor mu? Çocuklarımın karnı doyuyor mu? Hastam tedavi görüyor mu? Kışın evim ısınıyor mu? Mutfakta tencerem doluyor mu. Biz biliyorsunuz kimsenin siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine, bölgesine, parasına, puluna bakmayız. Allah bilsin bakmayız. Genetik kodlarımız da yok. Dünya görüşümüzde yok. Partimizin anlayışında yok. Olsaydı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ demezdi. Bizim anlayışımızda yok ama ben ayrımcıyım. Ben ‘kadın, çocuk, yaş almış yurttaş’ dendi mi ayrımcıyım. Onlara pozitif ayrımcılık yaparım. Ben belediye başkanı olarak kentin abisiysem, babasıysam, kardeşiysem önce onlara bakacağım. Her şey yol değil, hep söylüyorum. Her şey imar rantı değil, bizim defterimizde yazmaz zaten öyle şeyler. Biz sizler için geldik, biz ‘kentimize bir şey katabilir miyiz’, onun için geldik” dedi.

20 bin nüfuslu ilçe hüviyetinde olan Halkkent Mahallesi’ne çok güzel bir merkez kazandırdıklarını dile getiren Seçer, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin her aşamasının yakından takip ettiğini ve her aşamasının özenli ve kaliteli ilerlediğini anlattı. Açılışları peş peşe sürdüreceklerini ifade eden Seçer, “Buradan sonra hal tesislerimizi açacağız. Kurdali Mahallesi’nde 4 ay içerisinde temeli atılacak olan bu emsalde bir merkez yapacağız. Yine Alsancak Mahallesi’nde yapacağız. Orada yapılacak olan alanın üzerinde hukuki engeller var, onu kaldırmaya çalışıyorlar. Art arda gelecek ama burada bütün birimler var. Kreş, taziye evi, kadın atölyesi, dershane, okuma salonu burada her şey var. Burada yok yok ama biz bazı birimlere ayrı ayrı da açıyoruz” şeklinde konuştu.

Gelecek hafta merkezde yer alan erkek öğrenci yurdunun açılışını yapacaklarına değinen Seçer, “Gülnar’da 128 yataklı hem kızlarımız için hem erkek öğrenciler için açmıştık. Gülnar Toroslar’ın tepesi, Karaman’ın sınırı. Önemli olan eğitimde fırsat eşitliği. Gelir düzeyi düşük olan yurttaşlara dokunmak. Bakın Gülnar’da yurt açtık. Hani seçimde çok konuşmuşlardı ya ‘Bunlara oy vermeyin, bunların zihniyeti farklı’ diye. Şimdi Günarlı, Mutlu, Bozyazılı, Anamurlu, Silifkeli, Erdemlili biliyor ki bu adamların böyle bir derdi yok. Bu adamların derdi her yere hizmet etmek. Şimdi anladılar. İkinci yurdumuz merkezdeki eski üniversite hastanesi. 120 yataklı çok muazzam bir yurt oldu" ifadelerini kullandı.

Okuma salonları açtıklarını ve sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Seçer, adres okuma salonunu önümüzdeki günlerde açacaklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ise kentin sosyal hizmetlerine hizmet edecek bir tesisin açılışının gerçekleştirdiklerini belirterek, “Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’mizde kreşimize gelen öğrencilerimizden emeklilerimize kadar her yaş grubunun ihtiyaçlarına hizmet edecek bir tesis oluşturduk. Sosyal Yaşam merkezimizde YKS ve LGS hazırlık, mesleki edindirme kurs merkezi , taziye evi , okuma salonu, emekli evi ve çocuk gelişim merkezimiz vardır. Bu bina hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.