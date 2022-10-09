Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mesleki Eğitim Merkezi MERCEK’in 3.’sü Halkkent Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde açıldı. İş piyasasının ihtiyaçları, vatandaşların ve bölge halkının talepleri de alınarak açılan kurslar ücretsiz veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mesleki Eğitim Merkezi MERCEK’in 3.’sü Halkkent Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde açıldı. İş piyasasının ihtiyaçları, vatandaşların ve bölge halkının talepleri de alınarak açılan kurslar ücretsiz veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MERCEK’in ilk kursları İngilizce ile Hasta ve Yaşlı Öz Bakım kursu oldu. Bunun yanı sıra Mutfak Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi ve Saç Bakım ve Güzellik Atölyesi de önümüzdeki günlerde açılacak. Katılmak isteyenler ise ’mersin.bel.tr’ adresinde bulunan ‘duyurular’ kısmını takip ederek, Halkkent MERCEK üzerinden başvuru yapabilecekler.

“Yerel iş piyasasının ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik kurslar açıyoruz”

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, “Burada hem vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hem yerel iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hem de merkezlerimizin bulunduğu lokasyonların talebine göre kurslarımızı açıyoruz. Bunu yaparken, aynı zamanda Toroslar Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halindeyiz. Kurslarımızın sonunda, öğrencilerimiz sınava tabi tutulacaklar. Bu sınav sonrasında başarı gösteren kursiyerlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını teslim edeceğiz” dedi.

Yeni başlayan İngilizce ile Hasta ve Yaşlı Öz Bakımı kursu hakkında bilgi veren Maya, “İngilizce A1 seviyesindeki derslerimiz 120 saat, hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların kursu ise 160 saat. İngilizce kurslarımız sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç grup halinde verilmekte. Toplamda dört sınıfımız var. Yoğun bir başvuru söz konusu. Hasta yaşlı bakımında da iki sınıfımız var. Hem sabah grubu, hem öğle grubu. Yine yoğun bir ilgi ve taleple bize başvurdular. Kurslarımızı açtık, derslerimiz de gayet güzel gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Maya, Halkkent MERCEK’te açacakları diğer kurs başlıklarını da paylaşarak, “Sonrası için de halen çalışmaları devam etmekte olan projelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan bilgisayar destekli programların olacağı bir ’Bilgisayar Atölyesi’, içinde aşçılık, pastacılık gibi kursların olduğu ’Mutfak Atölyesi, ’Giyim Üretim Teknolojileri’ atölyemiz olacak. Bunun dışında saç bakım ve güzellik hizmetlerinin de olacağı atölyelerimiz kurulacak” diye konuştu.

“İngilizcede A1, A2 ve B1 seviyelerinin eğitimi verilecek”

Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici olarak çalışan İngilizce Öğretmeni Gözde Nur İncirbelen, MERCEK’te İngilizce dersi veriyor. Derslerin içeriğini paylaşan İncirbelen, “Biz İngilizce’de A1, A2 ve B1 seviyeleri olarak ilerliyoruz. Şu an ilk kursumuzu A1 olarak açtık. Burada öncelikle, öğrencilerimizin eksik olan temel altyapısını veriyoruz. Daha sonrasında onları kendilerini ifade edebilecekleri, bir toplum içerisine girdiklerinde karşılaşabilecekleri en ufak soruya bile cevap verebilecekleri bir seviyeye çıkartıyoruz. Her kursun sonunda geçtikleri sınav sonucuna göre de biz onları bir üst kursa devam ettirmiş olacağız” şeklinde konuştu.