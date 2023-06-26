Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan halkkartın haziran ayı tutarları, Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırıldı.

Yaptığı yardımlarla vatandaşın cebini rahatlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, halkkart haziran ayı tutarlarını vatandaşın hesaplarına yatırdı. Haziran ayı halkkart tutarları çerçevesinde 3 bin 731 kişinin hesabına 500 TL, 5 bin 334 kişinin hesabına ise 300 TL olmak üzere 9 bin 65 kişinin hesabına 3 milyon 465 bin 700 TL yatırıldı.