Düzce’nin ilçelerinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetimler sürüyor.

Gümüşova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların haklarını ve sağlığını korumak amacıyla ilçedeki marketlerde düzenli denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, ilgili mevzuatlar çerçevesinde marketlerde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ve eksikliklerle ilgili olarak idari işlemler başlatıyor.

Zabıta Amirliği’nden yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığını ön planda tutarak titizlikle yapıldığı ve tespit edilen olumsuz durumlara karşı yasal düzenlemelere uygun olarak gerekli adımların atıldığı belirtildi. Ayrıca, denetimlerin devam edeceği ve vatandaşların sağlıklı, güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.