Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Halkın Esnafı" projesi imzalandı.

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Halkın Esnafı" projesi imzalandı.

Yapılan protokolle birlikte Bilecik’te hem yerel esnaf kazanacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Her iki kurum arasında imzalanan protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaşların, kendisine sunulan kart ile anlaşması bulunan esnaftan alışverişini gerçekleştirebilecek. Yerel esnafın kazandığı bu proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların da ev ihtiyaçlarını karşılayabilecek. İmzalanan protokolle birlikte Bilecik için önemli bir projeye imza atan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Ülkemiz ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Bilecik Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte vatandaşlarımıza destek amacıyla anlamlı ve güzel bir projeye imza attık. Yerel esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu proje ile birlikte rahat bir nefes alacağını düşünüyoruz. Bu projede bizlere desteklerini esirgemeyen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a teşekkür ediyorum. Projemiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bilecikli esnaf ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti. Proje ile ilgili detayların Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklandı.