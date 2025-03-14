Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sokak hayvanlarının uygun fiziki şartlarda barınmasının sağlanacağını ve halkın can güvenliği için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanacağınısöyledi.

Vali Özarslan, Sinop Belediyesi Hayvan Bakımevi, Abalı mevkiinde yapılması planlanan Doğal Yaşam Alanı, kapasite artırımı için inşası süren Gerze Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımı konularında ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışılacağını belirten Vali Özarslan, sokak hayvanlarının uygun fiziki şartlarda barınmasının sağlanacağını ve halkın can güvenliği için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Vali Özarslan’a ziyaretlerinde Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdür V. Rıfat Erdal eşlik etti.