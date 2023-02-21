Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ilçe halkının moralini yükseltmek için mahalle ve semt buluşmaları gerçekleştiriyor.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ilçe halkının moralini yükseltmek için mahalle ve semt buluşmaları gerçekleştiriyor.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Yeniköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyoğlu, birlik ve beraberliğe fazlasıyla ihtiyaç duydukları bir dönemi yaşadıklarına vurgu yaparak ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden bu yana hiç bir konuda halkı yalnız bırakmadıklarını söyledi.

"Bugünleri el birliğiyle aşacağız"

Vatandaşlardan paniğe kapılmadan sadece tedbirli davranmalarını istediklerini anlatan Beyoğlu, "Telafisi mümkün olmayan acılar yaşadık. Can kayıplarımız ve maddi hasarlarımız oldu. Güden canları geri getiremeyiz ancak geride kalanlara sahip çıkmak bizim elimizde. Devlet bugünler için vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, kurumlarımız, bizler ilk andan itibaren halkımızın yanındayız. Belediye olarak bugüne kadar halkımızın emrinde olduk ve bundan sonra da artırarak devam edeceğiz inşallah. Moralimizi, inancımızı ve dayanışmamızı yüksek tutalım. Hep beraber bu günleri aşacağız inşallah" dedi.