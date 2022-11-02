Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan konserde Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ Azerbaycan türkülerini sazı ile yorumladı. Azerbaycan yöresine ait oyun havalarının icra edildiği konser, “Enzeli, Şenlik Reksi, Tamara, Naz Barı, Dilşadi” gibi türkülerle dinleyicilerin beğenisini topladı.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Azerbaycan Saz Havaları” adlı saz konseri Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi

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