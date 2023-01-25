TFF ve Kulüpler Birliği, ’Altyapı Akademileri’ projesi için çalışmalarını sürdürüyor

TFF ve Kulüpler Birliği, ’Altyapı Akademileri’ projesi için çalışmalarını sürdürüyor

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik’u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.