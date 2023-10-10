Konya’nın Halkapınar ilçesinde yöresel yiyeceklerin başında gelen cevizli bandırma yapımları başladı.

Halkapınar ilçesinde yöresel yiyeceklerden biri olan cevizli bandırma mesaisi başladı. Her yıl bu aylarda yapımına başlanan cevizli bandırma kış sofralarının vazgeçilmez yiyeceklerinin başında geliyor. Halkapınar ilçesinin Osmanköseli Mahallesinde her yıl cevizli bandırma yapan Hülya Şengün, cevizli bandırmanın kış sofralarının olmazsa olmazlarından biri olduğunu ifade etti. Cevizli bandırmanın üzüm şiresi, ceviz, un, nişasta ile yapıldığını anlatan Şengün, cevizli bandırmanın lezzet oranı oldukça yüksek doğal bir yiyecek olduğunu belirtti. Cevizli bandırmanın çocukların beslenmesinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Şengün, bu sebeple bu ürünlerin güvenle tüketilebileceğini söyledi.