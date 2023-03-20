Yetkililer ve uzmanlar zeytinlik alanlarda görülmeye başlanan ve verim düşüklüğüne neden olan halkalı leke hastalığına karşı uyarıda bulundular.

Küresel ısınma mevsim değişiklikleri nedeniyle zeytinlikler bir yandan kuraklık tehlikesi ile yan yana iken bir yandan da halkalı leke ve dal kanseri gibi riskler ile karşı karşıya. Yağışlar ve yeterli güneşlenme olmadığı için zeytinlik alanlarda Halkalı Leke hastalığına karşı uzmanlar ve yetkililer üreticinin önlem alması konusunda uyarıda bulundu. Halkalı Leke hastalığı ile mücadele yapılmaz ise zeytinlik alanlarda üretimi olumsuz etkileyebiliyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytincilik Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Mevsimin bahara dönmesiyle birlikte zeytinlik alanlarında hem yıllık yağışların olması hem de havanın bulutla beraber güneşin daha az çıkması nedeniyle halka leke ve dal kanseri hastalığı artış gösterir” dedi.

Bu hastalığın zeytin ağacında verim düşüklüğüne neden olduğuna dikkat çeken Kıvrak “Halka leke hastalığı fungal bir hastalıktır. Dal kanseri de mantar bir hastalıktır. Bu zeytinliklerde mücadele etmezsek eğer bu hastalıklarla aslında ağaçlar ölmez ama verimden ve güçten düşerler. Bu yüzden bu hastalıklarla mücadele yapmamız gerekiyor.

Doğru ve zamanında ilaçlamaya için uyarıda bulunan Mücahit Kıvrak “Hastalık için bu dönemde sıvı bakır kullanmak daha yararlı. Bordo bulamacı attığımız zaman bordo bulamacı mevsim nedeniyle hava sıcaklıkları aniden yükselirse dallarda kuruma ve gözlerde yanma yapabilir. Bu yüzden sıvı bakırı tercih etmeli üreticilerimiz. Kuraklık nedeniyle de aşırı budama yapmamalarını öneriyoruz. Aşırı budama yapmadıkları zaman ağaçta sadece gölge alanlarda hafif aydınlatıcı budamalar yaparlarsa ve bakırlı preparatlar kullanırlarsa da bu hastalıkla mücadele etmiş olurlar” dedi.