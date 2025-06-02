Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların sağlıklı gelişimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt Projesi, Dünya Süt Günü’nde yine adından söz ettirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çocuklar sağlıkla büyüsün diyerek hayata geçirdiği projeden, şimdiye kadar yaklaşık 30 bin çocuk faydalandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, vatandaşın yükünü hafifletmek amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği Halk Süt projesi, 5 yılda 30 binden fazla çocuğa ulaştı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılan sütler, çocukların temel besin ihtiyacını karşılamakla birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin ve ülkenin geleceği olan çocuklara verdiği değerin de bir göstergesi oldu. Aileler, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan sütün, ücretsiz şekilde dağıtılmasından dolayı çok memnun.

30 bin çocuk faydalandı

Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın 19 ilçesindeki çocukların sağlıklı yetişmesi için sürdürülen projede şimdiye kadar, toplam 3 milyon 750 bin litre süt, yaklaşık 30 bin çocuğa ulaştırılırken, 2025 yılının ilk 5 aylık bölümünde ise yaklaşık 290 bin litre sütten, 9 binden fazla çocuk fayda sağladı.

Başvurular titizlikle inceleniyor

Proje kapsamında, 2-5 yaş aralığındaki çocuklara her ay 8 litre ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özenle hazırlanan süt paketlerini ailelerin evlerine kadar götürerek miniklerin sağlıklı şekilde büyümesine katkı sunuyor. Ailelerin başvuruları sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından titizlikle incelenerek, süt yardımı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılıyor.

Online başvuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Süt Projesi’ne başvurmak isteyen ailelerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak, online başvuru yapması gerekiyor.