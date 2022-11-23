Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından ildeki alışveriş merkezleri ile marketlerde denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından ildeki alışveriş merkezleri ile marketlerde denetimler yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok kalemde kontroller gerçekleştirdi.

Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştıran görevliler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürün olmadığı tespit edilerek, kayıt altına alındı. Market çalışanlarına gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü görevlileri, denetimlerin belirli bir takvim doğrultusunda devam edeceği bilgisini verdi.