Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinin önüne geçmek amacıyla hizmet içi eğitimler verildi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurdan Torun tarafından verilen hizmet içi eğitimde, yaşlılıkta teknoloji kullanmanın önemi, yaşlılarda beslenme ve fiziksel aktivite, artrit, eklem ağrıları, meme kanseri ve kanser taramaları konularına dikkat çekildi.

Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Artrit Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Torun, önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde yapılması gerekenleri anlatarak, hastalıklarda erken teşhisin öneminden bahsetti. Erken evrede tespit edilerek tedavisi mümkün olan hastalıklardan olan artrit, eklem ağrıları, meme kanseri konularında önemli açıklamalarda bulunan Torun, bu gibi hastalıklarda beslenme şekillerinin ve fiziksel aktivitelerin önemine değindi.