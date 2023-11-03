İzmit’te kapatılan Halk Sağlığı Laboratuvarının önü adeta çöplük oldu. İçler acısı halde bulunan laboratuvarın çevresinde çöplerin yanı sıra, vatandaşların kimlik bilgilerini içeren bazı evraklarda bulunuyor.

Kocaeli Devlet Hastanesinin karşısında uzun yıllar vatandaşlara hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarı, kapatıldığı için son aylarda bakımsız hale geldi. Çevresinin çöplüğe döndüğü laboratuvar, vatandaşların da tepkisine sebep oluyor. Alanda çöplerin ve tıbbi atıkların yanı sıra bazı evraklarda göze çarpıyor. Laboratuvarın önündeki bazı evraklarda vatandaşların kimlik numaraları bile görünüyor. Bir vatandaş, "Halk Sağlığı Laboratuvarı kapandı ama önü bu halde. Haftalardır böyle, bugün değil. Belgelerde TC kimlik numaraları görünüyor, çöpler dolu. Her yer çöp kaynıyor" diyerek alanı kayda aldı.