Aydın’da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında halk sağlığı konusu masaya yatırıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda Resmi Gazete’de yayınlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili değerlendirmelerde bulunularak, Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve etkin şekilde uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantıya Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcıları, Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.