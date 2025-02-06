Eskişehir’de düzenlenen ’2023-2024 dönemi Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı’nda mevcut hizmetlerin etkinliği, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Halk sağlığı alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda mevcut hizmetlerin etkinliği, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler ve planlamalar üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu ile birlikte ilgili birim sorumluları katılım sağladı.