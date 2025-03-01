Erzincan’da kent genelinde gıda denetimleri artarak devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde hızlandırılan denetimler hafta sonu da devam ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi günleri hizmet veren Cumartesi Pazarı olarak bilinen Kapalı Halk Pazarında, Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim gerçekleştirdiler.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç’ın da katıldığı denetimlerde, özellikle süt ve süt ürünleri, kuru gıda ürünleri, zeytinyağı vb gıda maddelerinin denetimlerine ağırlık verildi. Halk Pazarı’nda satılan ürünlerin özellikle taklit ve tağşiş listelerinde yer alıp almadığını kontrol eden ekipler, aynı zamanda ürünlerin üretim izni, son kullanma tarihi gibi değişik kriterler açısından kontrolünü gerçekleştiriyor.

Kent genelinde tüm gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimleri en üst safhada devam ettiren ekipler, Erzincan Belediyesi ile işbirliği içerisinde halk pazarlarının da denetimlerine devam edecekler.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; halkın gıda güvenliğinin sağlanması, Ramazan ayında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için denetimlerin titizlikle devam edeceği, mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.