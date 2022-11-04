-Domates 15 TL, Biber 15 TL, Salatalık 15 TL, Limon 15 TL, Yeşil Fasulye 15 TL, Patates 6,5 TL, Patlıcan 7,5 TL, Soğan 5 TL, Mandalina 10 TL, Kırmızı ve Beyaz Turp 10 TL, Üzüm 12,5 TL, Yaş hurma 15 TL, Havuç 5 TL, Kestane 40 TL, Elma 7,5 TL, Sarımsak 25 TL, Kavun 2 TL, Muz 17,5 TL, Kabak 10 TL, Mantar 30 TL, Pırasa (tane) 10 TL, Tere - Roka - Maydanoz (tane) 3,5 TL.

Kentin farklı bölgelerinde haftanın her günü kurulan halk pazarlarında sebze ve meyvenin kilo bazında fiyatları şu şekilde oluştu;

Kayseri’de kurulan halk pazarlarında güncel fiyatlar belli oldu.

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