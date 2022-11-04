Kayseri’de kurulan halk pazarlarında güncel fiyatlar belli oldu.
Kayseri’de kurulan halk pazarlarında güncel fiyatlar belli oldu.
Kentin farklı bölgelerinde haftanın her günü kurulan halk pazarlarında sebze ve meyvenin kilo bazında fiyatları şu şekilde oluştu;
-Domates 15 TL, Biber 15 TL, Salatalık 15 TL, Limon 15 TL, Yeşil Fasulye 15 TL, Patates 6,5 TL, Patlıcan 7,5 TL, Soğan 5 TL, Mandalina 10 TL, Kırmızı ve Beyaz Turp 10 TL, Üzüm 12,5 TL, Yaş hurma 15 TL, Havuç 5 TL, Kestane 40 TL, Elma 7,5 TL, Sarımsak 25 TL, Kavun 2 TL, Muz 17,5 TL, Kabak 10 TL, Mantar 30 TL, Pırasa (tane) 10 TL, Tere - Roka - Maydanoz (tane) 3,5 TL.
Yorumlar