Zonguldak’ta halk pazarındaki fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Zonguldak’ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde pazara gelerek kendilerine en uygun ve en kaliteli ürünü almak için yarış verdi.

Tezgahlarda, Patates 15 lira, Soğan 15 lira, domates 35 lira, salata 40 lira, fasulye 50 lira, ıspanak 35 lira, patlıcan 25 lira, karnabahar 50 lira, pırasa 30 lira, sivri biber 50 lira, sarımsak 200 liradan alıcı buldu.