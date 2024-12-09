Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 11’incisini düzenleyeceği Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 10-11 Aralık’ta yapılacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu programda aşıklar Denizlililer için çalıp söyleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk kültüründe binlerce yıllık geçmişe sahip aşıklık geleneğini yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda geleneksel olarak düzenlenen Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 10-11 Aralık 2024’te Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. 10 Aralık 2024 Salı ve 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak programa Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8, Kazak ve Kırgız da 2 olmak üzere toplam 10 halk ozanı katılacak. Türk kültürünün en önemli unsularından biri olan aşıklık geleneğinin yaşatılmasının amaçlandığı program ücretsiz olacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’nda halk ozanları Denizliler için çalıp söyleyecek.

11 yılda 250 halk ozanı katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında 15 ozanla başlattığı Aşıklar Bayramı, 2013 yılında uluslararası bir kimlik kazanarak Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı ismini aldı. 2024 yılı ile birlikte bu eşsiz kültür şölenine toplam 250 halk ozanı katılırken, bunlardan 211’i Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden, 39’u ise Türk dünyasından geldi.