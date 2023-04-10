Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümüne özel türkü besteledi. Halk müziği sanatçısı Nurgül Şahballı ile birlikte türküye düet yapan Hilmi Şahballı, “Türk Polis Teşkilatımızın yıl dönümü ve polis haftası kutlu olsun. 1990’larda yaptığım, adına Türkiye’min polisleri adını verdiğim türküme yeni aranje yapıp kızım Nurgül Şahballı ile birlikte stüdyoda okumalarını gerçekleştirdik. Klibi Polis gününde sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık” dedi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı ile birlikte, “Vatanımın Polisleri” adlı türküsünü seslendiren Hilmi Şahballı, “Polisimiz, günümüzde modern teknolojik araçlarla suçu önleme ve soruşturma faaliyetlerinde göğsümüzü kabartan işler ortaya koyuyor. Türkümün alt yapı çalışmaları yaklaşık 1 ay sürdü. Toplama klibimizi yayınlamak bugüne kısmet oldu. Gönül isterdi ki, bu çalışmayı Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığımız ile ortak gerçekleştirelim. Ancak ne zaman talep gelirse, seve seve hazırız. Şahballı’nın canı, bu ülkenin polisine, askerine ve tüm güvenlik kuvvetlerine fedadır. Hem kendi işlerim hem de ülkemizin için de bulunduğu seçim atmosferi nedeniyle gerekli ortamı sağlayamamış olsak da sağlık olsun. Baba ve kızının gönlün kopan bu güzel türkümüz tüm polis teşkilatımıza armağan olsun. Polisimiz, askerimiz bu ülke için çok güzel, göğsümüzü kabartan işler yapıyor. Yasalara saygılı, etik değerlere bağlı, mesleki yeterliliğe sahip ve insan haklarına saygılı ve yetenekli polis memurlarımızın günü kutlu olsun” dedi.

“Onlara vefa borcumuz var"

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı, 90’lı yıllarda bestelenen türkünün günümüze uyarlanıp yayınlanması hakkında görüşlerini dile getirdi. Türkünün sözlerinin ve bestesinin çok güzel olduğunu ve tüm polis teşkilatının ruhunu yansıttığını söyleyen Nurgül Şahballı, “Sevgili babam Hilmi Şahballı, yaklaşık 40 yıldır ülkemizin polisine, öğretmenine, Mehmetçiğine türküler besteliyor. Ben vatan aşkını ve sevdasını çok küçük yaşlardan bu yana babamdan öğrendim. Onun türküleriyle, askerimizi, polisimizi kısacası ülkemiz için hizmet veren tüm emniyet mensuplarımızı tanıdım ve sevdim. Onların ne kadar zor koşullarda görev yaptığını biliyorum. Polisimiz; ülkemizin birliği, refahı için elinden gelen her türlü çabayı, büyük bir özveri ile gerçekleştiriyor. Bu türküyü Polis gününde yayınlayarak, onlara sevgilerimizi ve vefa borcumuzu göstermek istedik. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.