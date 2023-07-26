Tepebaşı Belediyesi’nin tarafından düzenlenen halk oyunları kursuna katılan çocuklar da keyifli ve verimli bir tatil dönemi geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için gerçekleştirdiği kurslar ile hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen yaz kurslarından halk oyunları da çocukların ilgisi ile devam ediyor. Yeşiltepe Belde Evi’nde düzenlenen halk oyunları kursu, 20 çocuk ile gerçekleştiriliyor. Kursa katılan 8-11 yaş arası çocuklar zeybek, Üsküp yöresi, Eskişehir yöresi gibi halk oyunlarını öğreniyor.

Kurslara katılan çocuklar ve aileleri, memnuniyetlerini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.