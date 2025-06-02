Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından Uşak’ta düzenlenen grup yarışmasına katılan Tavas Belediyesi Spor Kulübü 3 dalda şampiyon oldu. Grup yarışmasında şampiyon olan takımlar Tavası, Türkiye Finalinde temsil edecek.

THOF Uşak Grup yarışmalarına katılan Tavas Belediyesi Spor Kulübü halk oyunları takımı yarışmada büyük başarı elde etti. Katıldıkları 4 daldan 3’ünde şampiyon olan takım Tavası vatandaşları gururlandırdı. Hazırladıkları eşsiz dans gösterisiyle üst tura geçmeyi hak kazandı. Yıldızlar Düzenlemesiz, Büyükler Düzenlemesiz ve Büyükler Düzenlemeli Dalarında şampiyon olan Tavas Belediyesi Spor Kulübü dansçıları Tavası Türkiye genelinde temsil etmeyi hak kazandı.

Dans gösterileri ile Tavası Türkiye genelinde temsil edecek olan Tavas Belediye Spor Kulübü dansçılarını tebrik eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Üç dalda şampiyon olan kulübümüz, şimdi bir üst tura yükselerek THOF Türkiye Finali’nde hem ilçemizi hem de ilimizi gururla temsil edecek. Emek veren tüm ekibimizi, eğitmenlerimizi ve bu gururu bizlere yaşatan halk oyunu sevdalılarını yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullandı.