Denizli’nin ev sahipliğinde 07 ile 16 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Anadolu’nun her köşesinden kültürlerin Denizli’de buluştuğu yarışmalar her gün saat 18.00’de Nihat Zeybekçi Kültür Merkezinde yapılmaya devam ediyor.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Halk Oyunları Federasyonun organize ettiği Halk Oyunları Kulüpler Türkiye Şampiyonasında altıncı gün geride kaldı. 07 -16 Kasım 2024 tarihleri arasında Nihat Zeybekçi Kültür Merkezinde yapılan şampiyonada her gün farklı kategorilerde yarışmalar düzenleniyor. 10 gün sürecek şampiyonaya toplamda 3 bin sporcu katılıyor. Aylardır bugüne hazırlanan ekipler jüri önünde performanslarını sergiliyor. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlamaya göre yarışmalar sonunda sıralama belli oluyor. Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası programına göre bu akşam Yıldızlar Düzenlemeli Dal, 14 Kasım Perşembe günü ise Yıldızlar Düzenlemesiz Dal yarışmaları yapılacak. Cuma ve Cumartesi günü Büyükler kategorisinde yapılacak yarışmalarla şampiyona tamamlanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halk Oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Böylesine bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirten İlman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu’nun motiflerinin Denizli’de buluşacağını ifade etti. Denizli halkının misafirperverliği ve gelen konukların organizasyondan duydukları memnuniyet neticesinde bu sene tüm kategorilerde bu kültür şölenine ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İlman, yarışacak tüm ekiplere başarılar diledi.