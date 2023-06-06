Zonguldak’ın ev sahipliğinde Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası, başladı.

Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası, Zonguldak’ta Site Spor Salonu ev sahipliğinde başladı.

18 ilden 23 okul takımının yarıştığı müsabakalarda seyirciler sergilenen gösterileri büyük hayranlıkla izledi.

Şampiyona ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ekim ayından itibaren çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Bunların Türkiye Şampiyonası vardı, yarı finaller vardı, grup müsabakalarımız vardı. Kendi ilimizde yaptığımı il birinciliklerimiz vardı. Sona doğru yaklaştık artık. Sezon yavaş yavaş tamamlanıyor. Uzun süredir ilimizde görmeyi planladığımız Halk Oyunları Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Halk oyunlarını en iyi şekilde temsil eden ekipler burada. 800 kişilik bir misafir grubumuz var. Onlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz organizasyonda çok güzel ev sahipliği yapıyoruz. Gelen tüm ekipler her branşta memnuniyetle buradan ayrılıyorlar. Bunun neticesinde de ilimizde birçok organizasyonu alma şansına sahip olduk. Bu organizasyon güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bunlar bir dahaki sene yapılacak olan organizasyonların temeli olmuştur” dedi.

Yarışmaların sonunda dereceye giren okullara madalya verilecek.