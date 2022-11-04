Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yeni üyelerinin belirleneceği seçmelerin kayıtları online olarak başladı.

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yeni üyelerinin belirleneceği seçmelerin kayıtları online olarak başladı.

Türk kültür ve sanatının ayrılmaz bir parçası olan halk danslarını yaşatmak, sergilemek ve sahip çıkmak amacıyla kurulan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yeni gönüllüler arıyor. 18 yaş üzerinde olup, Antalya’da ikamet eden ve halk oyunlarına ilgisi olan herkesin katılabileceği seçmelere kayıtlar başladı. Göreve geldikten sonra çok geçmeden kurdukları halk oyunları topluluğunun geldiği noktayı gururla takip ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Türkiye’nin her bölgesinden vatandaşımızın yaşadığı Konyaaltı gibi bir ilçede böyle bir oluşum gerekli olduğu düşüncesiyle topluluğu kurduk. Gönüllü oyuncu seçmelerine gelen taleplerden de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Online olarak yaptıkları ön kayıt sonrasında müzik ve ritim bilgileri ölçülen gönüllüler içinde başarılı olanlar ekibimize dahil edilecek’’ dedi.

Başvurular online

Yeni dönemde halk oyunları topluluğu üyesi olmak isteyen gönüllüler, online olarak 11 Kasım Cuma’ya kadar başvuru yapabilecek. Vatandaşların ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden konuyla ilgili detaylı bilgi alabileceği bildirildi.