Körfez Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu, yeni dönem hazırlıklarına devam ediyor.

Körfez Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu, eğitimciler Abdullah Demirel ve Yasin Büte nezaretinde yeni döneme hazırlanıyor. Ekip, yeni dönemde halay ve horonun yanı sıra dönemsel olarak farklı yörelerin halk oyunlarını yaşatmayı hedefliyor.

Yarışmalara hazırlık süreci hakkında bilgi veren Körfez Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu eğitmenlerinden Yasin Büte, "Daha önce birçok gösteri ve yarışmalarda Belediyemizi ve ilçemizi başarıyla temsil ettik. Başarı derecelerimizin yanı sıra çok sayıda halk oyuncusu da yetiştirdik. Halk oyunları kurs ve çalışmalarımızla ülkemizin çeşitli yerlerinden hazırladığımız oyunları oynuyoruz. Yeni dönemimizde halay, horon ve zeybek hazırlık çalışmalarımız devam ediyor.

Dönemsel olarak farklı yörelerin halk oyunlarını yaşatmaya ve yansıtmaya çalışıyoruz. Ülkemizin mozaik yapısı en büyük zenginliğimiz. Biz de bu zengin kültür yapımızdan besleniyoruz. Kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan halk oyunlarının tüm kesimlere ulaşmasını sağlamak, öğretmek ve izletmek en büyük amacımız" dedi.