Halk Oyunları Okul Sporları İl Şampiyonası, 23 Şubat 2025 Pazar günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda saat 16.30’da seremoni ile başlayacak. Uzun zamandır bugüne hazırlanan 14 ekibin performanslarını sergileyeceği yarışmaları izlemeye tüm Denizli halkı davet edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.30’da başlayacak Halk Oyunları şöleninde okullar sırayla sahne alacak. Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmalara 6 farklı kategoride 14 ekip katılacak. Yarışmanın yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. Yarışmaya katılacak ekipler yarışmadan bir gün önce prova için salonda yerini alacak. Ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. Sahne alacak ekiplerin yanı sıra sporcu aileleriyle birlikte yaklaşık bin 400 kişinin tribünde yer alması bekleniyor.

Halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, böyle bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyonada sahne alacak tüm ekiplere başarılar dileyen İlman, tüm vatandaşları Pazar günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek Halk Oyunları şölenine davet etti.