Halk Oyunları Kulüpler İl Şampiyonası dün akşam Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmalarla tamamlandı. Aylardır bugüne hazırlanan ekiplerin sahnedeki performansları tribünleri dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu Denizli Temsilciliği organizasyonunda düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler İl Şampiyonası, 16 Mart Pazar günü Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. 12 kulüpten toplam 25 ekibin farklı kategorilerde performanslarını sergilediği yarışmalar tribünleri dolduran izleyicileri büyüledi.

Halk Oyunları yarışmalarına sporcu aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda tribünleri dolduran seyirciler ekiplere tezahürat ve alkışlarla destek verdi. Halk Oyunları duayeni Merhum Saim Uğur Gülmez anısına gerçekleşen şampiyonanın açılış töreninde, Saim Uğur Gülmez adına plaketi eşi Aysel Gülmez’e Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Seremoninin ardından ekipler, Geleneksel Düzenlemeli ve Geleneksel Düzenlemesiz dalda sırayla sahne aldı.

Yarışmalara ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının tarihimizi, örfümüzü ve kültürel değerlerimizi yansıtan en büyük zenginliğimiz olduğunu belirtti. Denizli’de spor organizasyonların artarak devam edeceğini sözlerine ekleyen İlman, böyle bir kültüre sahip olmanın gururunu her ortamda yaşadıklarını söyleyerek, bu coşkuyu yaşatan başta halk oyunu ekiplerine, antrenörlere ve onlara destek olan ailelere teşekkür etti.

Halk Oyunları yarışmalarında Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde toplam 25 ekip yarıştı. Sahne alan ekiplerin uyum ve performanslarına göre Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan 8 kişilik jüri tarafından puanlama yapıldı. Gün boyu süren yarışmalar sonunda derece elde eden ekiplere kupa ve madalyaları yapılan ödül töreniyle takdim edildi. Minikler ve Yıldızlar Düzenlemeli Dal’da ilk iki sırayı, diğer kategorilerde ise liderliği elde eden ekipler; ileri tarihlerde yapılacak bölgesel ve ulusal yarışmalarda Denizli’yi temsil etmeye hak kazandı.