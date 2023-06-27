Amasya’da halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akbilek köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsel Sarıkaya yönetimindeki 05 HD 1061 plakalı halk otobüsü, Asım Karaböcek’in kullandığı 05 ACR 861 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler ve otobüsteki iki yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyük hasar gören otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahale sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.