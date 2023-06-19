Nevşehir’de kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne binmeye çalışan bir kişi otobüse çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası kavşağında meydana geldi. N.D. yönetimindeki 50 HO 1052 plakalı Nevşehir Belediyesine ait Halk Otobüsü Atatürk Bulvarı Ziraat Bankası Kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Otobüsün ışıkta durduğunu gören A.A.(70) otobüse binmek için harekete geçti. Yeşil ışık yanması ile birlikte hareket eden otobüse çarpan A.A. bir anda yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.A.’yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.