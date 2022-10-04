Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi. Yaya geçidini kullanmadan refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. (71), dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalarak yaralandı. Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı adam, bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan birinin bağırması üzerine otobüs onlarca kişi tarafından kaldırılarak yaralı şahıs kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.