Düzce’de halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada otobüsün içerisinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 kara yolu Beyciler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Akçakoca istikametine giden A.T. idaresindeki 81 ABR 031 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette giden A.Y. hakimiyetindeki 81 HO 1092 plakalı Karsan marka halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan Ş.Ç. ve İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.