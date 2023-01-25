Aydın’ın Efeler ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. (58) idaresindeki 35 ACP 436 plakalı otomobil ile G.Ö. (32) yönetimindeki 09 DB 170 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü ADÜ Kütüphanesi önündeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Nural Bakır’ın (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.B., otomobilde yolcu konumunda bulunan S.B.(31) ve otobüs şoförü G.Ö. ile otobüste yolcu konumunda bulunan T.K.(32) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Bakır’ın cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.