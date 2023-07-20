Bayburt’ta Türk Dünyası’nın bilge atası Dede Korkut adına Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde gerçekleştirilen üçüncü gün konserlerinde Zara sahne performansıyla takdir topladı.

Etkinlikte ilk olarak Silifke Belediyesi ve MAK Gazidans Halk Oyunları ekipleri ile Bayburt Belediyesi Bar ekibi sahne aldı. Bayburt, Silifke ve Gaziantep halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen folklor ekipleri alkış aldı.

Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburtlu sanatçılar Mustafa Serkan Yalçın, Nisa Akpulat ve Sezai Seçen’e geldi. Mustafa Serkan Yalçın, Nisa Akpulat ve Sezai Seçen seslendirdikleri birbirinden güzel türküler ve parçalarla Bayburtlulara güzel bir gece yaşattı.

Daha sonra sahneye çıkan ve seslendirdiği türkülerle sanatçı Zara söylediği birbirinden güzel türkü ve şarkılarla deyim yerindeyse kulakların pasını sildi. En güzel parçalarını Bayburtlular için seslendiren Zara’nın tüm şarkılarına dinleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Naci Ahıkalıoğlu’nun sunduğu ve Bayburtluların eğlenceye doyduğu gecede, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin Zara’ya plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kurum müdürleri, Anayasa Mahkemesi eski üyesi Hicabi Dursun, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, İstanbul Anadolu Yakası Bayburtlular Derneği Başkanı Adem Doğan, il dışı Bayburt derneklerinin başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.