Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, temiz, lezzetli ve ucuz yemek sunmak amacıyla Bağlar ilçesinde açtığı halk lokantasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilk şubesini 29 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında açtığı halk lokantasının ikinci şubesini de 11 Kasım’da Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesinde açtı.

Ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla açılan halk lokantası, Pazar günü hariç her gün 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaş ve öğrencilerin hedef kitle olarak düşünüldüğü halk lokantasının her bir şubesi, 4 çeşit yemekle günde bin kişiye hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gösterilen halk lokantası sayısını artırmak için çalışmalara devam edecek. Emek Caddesindeki halk lokantasından yararlanan vatandaşlar, lokantanın açılışını yoksullar için güzel bir hizmet olarak değerlendirdi.

Lokantaya gelen vatandaşlardan Abdulkadir Atlı, bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir esnaf olarak gerçekten bizim için güzel bir şey oldu. Vatandaşlar normalde dışarıda gidip 300-350 liraya yemek yerken gelip burada 70 TL’ye yemek yiyor. Bu harika bir şey. Hem emeklilerimiz için hem normal öğrencilerimiz için hem de sıradan vatandaşlarımız için ve özellikle esnaf için çok güzel bir şey oldu” dedi.

Yemekleri çok beğendiğini ifade vatandaşlardan Abdülmecit Tarhan, "Belediyemiz mükemmel bir yer yapmış. Diyarbakır halkı yoksuldur. Çoğu iş yapamıyor. Böyle yerler keşke 6-7 yerde yapılsaydı. Mesela ofiste bir yer var, burada bir yer var. 75’te, Diclekent’te böyle yerler çoğalsın. Yemekler güzeldi. Allah razı olsun” diye konuştu.

Pahalı olmasından dolayı dışarıda yemek yiyemeyecek insanlar için halk lokantalarının mükemmel yerler olduğunu vurgulayan Erdal Kotan, “Bizim için çok güzel oldu. Bir çalışan olarak fiyat konusunda çok iyi, yemekleri çok bol yiyebiliyoruz. Fazlasıyla doyuyoruz. Buradaki insanların durumu belli, çoğu dışarıda yemek yiyemeyecek durumda. Dışarıdaki yiyecekler gerçekten çok pahalı. Yani bu bir dürüm parası bile değil. Bu şekilde bakarsak bence çok iyi, çok güzel bir sistem. İnsanlar bundan çok büyük bir fayda görüyor. Özellikle de yaşlılarımızı söyleyeyim. Sıcak ev yemeği bulamıyorlardı. Ben kendim çok memnunum. Katkısı bulunan Eş Başkanlarımız ve gerekli çabayı sarf eden kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.