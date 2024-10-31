Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sayısı artırılacak olan halk lokantalarından daha çok vatandaşın faydalanması amacıyla günde 5 bin kişiye yemek çıkaracak aşhane kurdu.

Büyükşehir Belediyesi, gelir dağılımı arasındaki makası daraltmak üzere kent halkına ucuz, temiz, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla 29 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan Sanat Sokağında açtığı halk lokantası yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, yoğun talebi karşılamak ve mevcut kapasiteyi arttırmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraki MED A.Ş. tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında günde 5 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesine sahip aşhane kuruldu.

Tam donanımlı aşhanede profesyonel aşçılar tarafından vatandaşlara hijyenik, kaliteli ve lezzetli yemek çıkarılıyor. Gıda mühendislerinin de görev yaptığı aşhanede her gün farklı lezzetler, vatandaşlar için hazırlanıyor.

Halk lokantalarına yemek üretecek

Büyükşehir Belediyesi iştiraki MED A.Ş. Genel Koordinatörü Özcan Ortaç, halkın taleplerini dikkate alarak projelerini yürüttüklerini söyledi. Halka kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Ortaç, “Büyükşehir Belediyesi MED A.Ş. olarak Sümerpark yerleşkesinde açmış olduğumuz mutfakta, içinde 10 tane ocak, fırınlarımız hazır bulunuyor. Mutfağımızda 5 bin kişiye yemek yapabilecek kapasiteye sahibiz. Mutfak, ileride kuracağımız halk lokantalarına yemek üretecek” dedi.