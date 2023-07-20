Afyonkarahisar Sandıklı Halk Kütüphanesinde matematik ve Türkçe atölyesi etkinliği düzenlendi.

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte düzenlenen matematik ve Türkçe atölyesi etkinliği her hafta Salı günleri gönüllü öğretmen Sebahat Coşkun tarafından kütüphanede düzenleniyor. ‘Rakam değiştir’ oyunu ile başlanılan etkinlik çerçevesinde katılım sağlayan öğrenciler bulmacalar çözerek, yazma etkinliğiyle öğrenciler kendi hikayelerini yazdı.

Etkinlik ile öğrencilerin kütüphaneye ilgisinin artması, matematikte ki eksiklerinin giderilerek Türkçe’yi iyi kullanmaları amaçlanıyor.