Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Niğde Belediyesi Halk Korosu tarafından Esat Ergüven şefliğinde bir konser düzenlendi.

Niğde Belediyesi kültür merkezinde gerçekleştirilen konser çok yoğun bir katılıma sahne oldu. Gönüllü vatandaşların oluşturduğu halk korosu konserinde Türkü, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve yöresel eserler sanatseverler için seslendirildi. Konserle ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdüren belediyemiz, halk müziği, sanat müziği ve mahalli müziği yaygınlaştırmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde Halk Korosu kurmuştu. Bugün koromuz ilk konserini gerçekleştirdi. Halk Koromuzun düzenlediği ilk konserimize vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösterdiler. Emeği geçen koro üyelerine teşekkür ediyorum. Niğde’nin kültür ve sanat alanında daha ileri noktalara gelmesi ve vatandaşlarımızın sosyal anlamda daha kaliteli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Belediyemizin Halk Korosu’nun birbirinden güzel ezgilerime, türkülerine eşlik eden tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.