Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Kart uygulaması, ekonomik sıkıntıların sürdüğü şu günlerde hem vatandaşın hem de esnafın kazanmasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Kart uygulaması, ekonomik sıkıntıların sürdüğü şu günlerde hem vatandaşın hem de esnafın kazanmasını sağlıyor. Başkan Vahap Seçer’in 2019 yılında başlattığı Halk Kart uygulaması, dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarına büyük

ölçüde destek sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde sürdürülen Halk Kart uygulaması sayesinde, Mersin’de

anlaşmalı 400’e yakın yerel marketten alışveriş yapılabiliyor. Vatandaşlar, her ay Halk Kart

hesaplarına yüklenen bakiyelerle, tekel ve kozmetik ürünleri dışında ihtiyaç duydukları gıda

ve diğer ürünleri mahallelerindeki marketlerden alıyorlar. Vatandaşa sağlanan nakdi destek

esnafın kasasına giriyor ve zincir marketler karşısında rekabet etmekte zorlanan yerel esnafın

kazanması sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, projenin başladığı 2019 yılından bu yana toplam 54 milyon

264 bin 270 TL hem vatandaşa, hem de esnafa destek sağlamış oldu. Halk Kart

uygulamasından kişi bazında ise bugüne kadar 329 bin 450 kişi faydalandı.

Silifke Caddesi üzerinde bulunan Cömert Gıda’nın sahibi Ömer Cömert de Halk Kart

uygulamasından son derece memnun. Hem vatandaşların, hem de esnafın kazandığını

söyleyen Cömert, “Halk Kart uygulamasının 2 türlü avantajı var. Birincisi, yerel esnafa

avantajı var. İşimize bir hareket getirdi. Büyük AVM’ler başta olmak üzere bir sürü

rakiplerimiz var. Halk Kart’ın oralarda geçmemesi çok iyi. İkincisi, Halk Kart’tan

faydalananlar için de çok iyi. Çünkü insanlar kart sayesinde alışveriş yapabiliyor. Yani

istediği malı alıyor. Mesela koli yardımı yapıldığı zaman kolinin içerisindekine tabi

kalmak zorunda, ama burada öyle bir derdi yok. Alabileceği rakam belli; geliyor

bakıyor, istediğini seçiyor, istediğini alabiliyor. O bakımdan çok iyi bir uygulama.

Zincir marketlerin karşısında o kadar çok zor durumda kalıyoruz ki; o kadar çok yere

girdiler ki her yerde varlar; ama bu uygulama hiç olmazsa bir yaraya merhem oluyor”

dedi.

Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Bilginler Gıda da, Halk Kart uygulamasının geçerli

olduğu noktalardan biri. Sahibi Tamer Bilgin, Halk Kart uygulamasını değerlendirerek, “Çok

güzel bir uygulama. Vahap Bey’e teşekkür ediyoruz. Halk Kart sayesinde Mersin esnafı

kazanıyor. Bu uygulama yerel marketleri çok güzel kolluyor. Bu zincir marketler bizi

çok etkiliyordu. Fakat bu sayede biraz daha rahatladık” dedi.