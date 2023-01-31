Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 artış yaptığı alt limiti 300, üst limiti 500 TL olan ’Halk Kart’ın ocak ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 artış yaptığı alt limiti 300, üst limiti 500 TL olan ’Halk Kart’ın ocak ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Halk Kart tutarları 6 bin 614 kişinin hesabına 300 TL, 3 bin 747 kişinin hesabına 500 TL olmak üzere toplam 3 milyon 857 bin 700 TL olarak yatırıldı. Halk Kart’tan ocak ayında toplam 10 bin 361 kişi yararlandı. Halk Kart’ın limitlerinin artırılması, vatandaşları da esnafı da rahatlattı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçiren vatandaş, limit artışı ile evine daha fazla temel gıda maddesi alma fırsatı bulurken, esnaf da daha fazla satış yaparak uygulamadan olumlu etkilendi.