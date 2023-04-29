Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan halk kartın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk kartın nisan ayı tutarlarını da hesaplara yatırdı. Nisan ayı halk kart tutarları çerçevesinde de 5 bin 465 kişinin hesabına 300 TL, 3 bin 630 kişinin hesabına 500 TL olmak üzere 9 bin 95 kişiye toplam 3 milyon 454 bin 500 TL yatırıldı.