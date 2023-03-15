Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı nedeni ile Halk Kart desteğine 400 TL ekledi. Ocak ayında Halk Kart desteğini yüzde 30 arttıran Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da bu hizmetten yararlanan vatandaşlara 400 TL ek ödeme yapacak.

Halk Kart uygulaması ile anlaşmalı banka kartına aylık belirli bir miktar para yükleniyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartla alışverişlerini yapıyor. Gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçların tanımlı olduğu Halk Kart diğer ürünlerde kullanılamıyor.