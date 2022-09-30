Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen ’Halk Günü’nde vatandaşları makamında ağırlayarak talep ve şikâyetleri dinliyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen ’Halk Günü’nde vatandaşları makamında ağırlayarak talep ve şikâyetleri dinliyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen ’Halk Günü’nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikâyetleri dinliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Bilecik’in Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri nedeniyle birkaç haftadır yapılamayan Halk Günü buluşmaları bu hafta kaldığı yerden devam etti.

Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Başkan V. Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Vatandaşlar da uzun süredir devam eden ’Halk Günü’ uygulamasının devamından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan V. Subaşı’ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulama ile sorun ve taleplerini başkanlık makamına iletirken bir yandan da şehrin yönetimine katıldıkları için ayrıca mutlu olduklarını belirtti.